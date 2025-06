Woodoo Fest 2025: l’edizione del decennale con 4 giorni di concerti e festival nel bosco di Cassano Magnago

Dal 26 al 29 giugno 2025, il suggestivo bosco di Cassano Magnago, in provincia di Varese, tornerà a trasformarsi in un grande palcoscenico a cielo aperto

Il Woodoo Fest spegne dieci candeline e si prepara a festeggiare il suo primo decennio con un’edizione speciale che promette ancora più energia, musica e sorprese all’area feste di via 1 maggio a Cassano Magnago.

Dal 26 al 29 giugno 2025, il suggestivo bosco di Cassano Magnago, in provincia di Varese, tornerà a trasformarsi in un grande palcoscenico a cielo aperto, pronto ad accogliere pubblico e artisti per quattro giornate all’insegna della musica, della creatività e della condivisione.

Tutti i concerti di Woodoo fest 2025

La lineup di questa decima edizione è svelata e si presenta ricca e trasversale, capace di spaziare tra generi e atmosfere diverse, con artisti di spicco della scena musicale italiana e non solo.

Giovedì 26 giugno

Si apre il festival con una serata di debutti e ritorni potenti:

Ketama126 (live con full band)

(live con full band) Tony 2milli

Nello Taver

ThisGelo

Jaybee Vibes (DJ set)

(DJ set) LeGuns (DJ set)

Venerdì 27 giugno

Giornata dedicata al clubbing, alle visioni e alle performance queer:

Myss Keta (live)

(live) Queen of Saba (live)

(live) Elasi (live)

(live) Gato Tomato + Lvnar – Satana in Cadillac (live)

– Satana in Cadillac (live) Tashi (live)

(live) Populous (DJ set)

(DJ set) D’Arc August (DJ set)

Sabato 28 giugno

Il bosco ospita la grande festa elettronica:

Ivreatronic – La grande festa (DJ set – main stage all day)

– La grande festa (DJ set – main stage all day) Hawaii 8

Enea Pascal

Foresta

Leonar

Pan Dan

This Is Not (DJ set – second stage closing set)

(DJ set – second stage closing set) WE.AMPS (This Is Not)

Domenica 29 giugno

Gran finale tra elettronica, poesia e libertà:

Caminett Selector (DJ set)

(DJ set) Samuel (live)

(live) Belize (live)

(live) Giorgio Poi (live)

(live) Ceri Wax (live)

Un festival da vivere

Come da tradizione, sarà possibile vivere appieno l’atmosfera di Woodoo Fest prenotando un posto nell’area camping, per un’esperienza immersiva a 360° nel cuore della natura.

«Woodoo Fest è casa», ricordano gli organizzatori. «Un luogo sicuro dove stare bene, ballare forte e sentirsi parte di qualcosa. Lo abbiamo creato per questo: per fare festa, insieme, all’infinito».

Per restare aggiornati su tutte le novità, è possibile iscriversi alla newsletter su woodoofest.it, dove saranno pubblicati approfondimenti e iniziative legate a questa edizione speciale del festival. Biglietti e abbonamenti disponibili su DICE.