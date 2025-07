A Castronno torna Bandaran: due serate di musica live e buon cibo

Castronno si prepara a vivere un fine settimana all’insegna della musica live con Bandaran 2025, l’evento organizzato dalla Pro Loco Castronno con il patrocinio del Comune. Sabato 26 e domenica 27 luglio, l’area feste di via Piave 4 si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per accogliere due serate di concerti gratuiti.

Sabato 26 luglio si parte con l’energia dei Pepitalian Rock Band. Domenica 27 luglio sarà invece il turno dei Domani Smetto, tribute band dedicata agli Articolo 31, storica formazione del rap italiano. Un’occasione per rivivere i successi che hanno segnato gli anni Novanta e Duemila, in una serata che promette ritmo e nostalgia.

Stand gastronomico e ingresso libero

Entrambe le serate saranno accompagnate da uno stand gastronomico aperto dalle ore 19:00. L’ingresso è libero.

Bandaran è ormai un appuntamento atteso dell’estate castronese: un’occasione perfetta per vivere il paese in allegria e scoprire o riscoprire il piacere della festa.Per restare aggiornati, è possibile seguire la pagina Instagram @prolococastronno e la pagina Facebook ufficiale.