BA Cuori Insieme: solidarietà e inclusione a Busto Arsizio

Domenica 14 settembre torna la quarta edizione di “BA Cuori Insieme”, un evento di solidarietà e inclusione organizzato dall’Assessorato all’Inclusione Sociale e Salute del Comune di Busto Arsizio, con il supporto di VALe20 e numerose associazioni locali. La manifestazione si terrà nel centro cittadino, dalle 10:00 alle 19:00, con attività gratuite per tutti, tra cui stand, laboratori, spettacoli e momenti ludico-educativi.

Quest’anno sono 70 le associazioni partecipanti, con una novità importante: una clinica mobile per visite senologiche gratuite in Piazza Vittorio Emanuele II. Ci saranno anche gonfiabili per bambini, e un trenino gratuito che collegherà le varie aree tematiche.

Il programma include:

Ore 10.00 : Cerimonia di apertura in Piazza Santa Maria

11.00 – 13.00 e 15.00 – 19.00 : Attività delle associazioni, spettacoli e laboratori

Ore 13.00 : “BA A Pranzo Insieme” in Piazza Vittorio Emanuele II , pranzo per i volontari

Ore 17.00 : Esibizione musicale della Belotti Band Busto’s Got Talent Kids

Ore 19.00: Cerimonia di chiusura con aperitivo solidale

BA Cuori Insieme è un’opportunità per conoscere chi lavora nel sociale e costruire una comunità più forte e inclusiva. L’evento è aperto a tutti: famiglie, giovani, anziani, e curiosi.

Le iscrizioni per le associazioni sono aperte fino alla fine del mese. Per partecipare, inviare una mail a volontariato@comune.bustoarsizio.va.it.