Dal genocidio di Srebrenica alla costruzione della pace

A trent’anni dal genocidio di Srebrenica, Materia propone due appuntamenti per guardare al passato con consapevolezza e al futuro con impegno. Due serate per ricordare, capire e sostenere chi lavora per la riconciliazione e la dignità.

Mercoledì 30 luglio, ore 21:00

Quo vadis, Aida?

Proiezione del film candidato all’Oscar di Jasmila Žbanić.

Bosnia, luglio 1995. Aida, interprete nella base ONU di Srebrenica, cerca disperatamente di salvare la propria famiglia mentre la città cade nelle mani dell’esercito serbo. Una narrazione intensa e necessaria su uno dei capitoli più bui della storia europea contemporanea.

Giovedì 31 luglio, ore 21:00

Srebrenica: dal genocidio ai Frutti di Pace. Memoria e rinascita 30 anni dopo

Un incontro con Tomas Miglierina, giornalista della Rsi, Francesca Milano, direttrice Chora news, Matteo Fiorini, Librosolidale, Alfredo De Bellis, presidente Coop Lombardia e alcuni attivisti impegnati nei Balcani.

Attraverso la testimonianza della cooperativa Insieme e del progetto Frutti di Pace, si parlerà di ricostruzione sociale ed economica, di lavoro e memoria, di come la solidarietà possa diventare seme concreto di giustizia.