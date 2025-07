Escursionista bloccato dalla nebbia sotto il Monte Leone: salvato dai vigili del fuoco

Paura ma lieto fine oggi pomeriggio sotto il massiccio del Monte Leone, in Ossola. Un escursionista di 45 anni, di origine turca e cittadinanza francese, è stato recuperato intorno alle 14 dopo essersi trovato in difficoltà in un tratto impervio a quota 2.500 metri.

Partito dall’alpe Veglia

L’uomo era partito dall’alpe Veglia per un’escursione quando la nebbia fitta lo ha sorpreso, impedendogli di proseguire e rendendo pericoloso il rientro a valle. Bloccato in un passaggio esposto, ha richiesto l’intervento dei soccorsi.

L’intervento dell’elicottero Drago 150

Sul posto è arrivato l’elicottero Drago 150 dei vigili del fuoco proveniente da Malpensa, che ha recuperato l’escursionista portandolo in sicurezza a Domodossola. Alle operazioni hanno collaborato anche i vigili del fuoco del distaccamento di Domodossola e il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (SAGF).