Gabriel Soares e Alice Codato attesi protagonisti ai Campionati Italiani di Ravenna

Tutto è pronto a Ravenna per il fine settimana di gare per i Campionati Italiani Senior, Pesi Leggeri, Under 19 e Pararowing di canottaggio. Quasi 1000 gli atelti in gara per aggiudicarsi i tricolori in palio.

Grande attesa per gli atleti del Varesotto Alice Codato e Gabriel Soares. Per l’atleta delle Fiamme Oro si aspettano conferme dopo l’ottimo inizio di stagione nel due senza con Laura Meriano, capace di conquistare fino a oggi un argento continentale e un oro in Coppa del Mondo.

Il vicecampione olimpico del doppio leggero Soares, invece, sarà in gara ai Tricolori nel doppio con i colori della Marina Militare insieme al giovane Marco Selva e poi salirà sull’ammiraglia. Niels Torre, compagno di barca di Soares nel doppio Senior in questo avvio di stagione segnato dal quarto posto agli Europei e dall’argento in Coppa del Mondo.

Dalla provincia di Varese, alla prova nel quattro senza, Linda De Filippis con Bianca Francesca Radu, Giorgia Sciattarella e Silvia Terrazzi e Giovanni Codato con Davide Comini, Giuseppe Vicino e Matteo Della Valle.