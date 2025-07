Giornate afose, qualche nuvola e temporali estivi

L’estate prosegue con calde giornate. Le temperature scenderanno leggermente ma il clima resterà spesso afoso. Le previsioni del centro geofisico prealpino osservano l’indebolimento del promontorio anticiclonico di matrice africana che si ritira verso sud sotto la spinta di una saccatura che si muove lungo l’arco alpino. Infiltrazioni di aria più fresca atlantica generano nuvolosità cumuliforme con aumento dell’instabilità atmosferica pomeridiana e rischio di rovesci e temporali.

La giornata di giovedì vedrà cielo ben soleggiato con formazione di cumuli nelle ore più calde. Possibili rovesci e temporali, più probabili in montagna ed esaurimento dei fenomeni in serata. Temperature in lieve aumento, sempre oltre le medie del periodo.