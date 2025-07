I fuochi d’artificio e la tradizione, a Casciago è tempo di festeggiare Sant’Eusebio

Giovedì 31 luglio e venerdì 1 agosto per Casciago sono i giorni più importanti dell’anno. Sono infatti le date della festa di Sant’Eusebio, una tradizione che si ripete negli anni.

La Comunità Pastorale di Sant’Eusebio invita tutti a partecipare ai festeggiamenti in onore di Sant’Eusebio, con un programma ricco di eventi religiosi, gastronomici e di intrattenimento.

Un programma tra fede e allegria

La festa inizia il 31 luglio con la tradizionale fiaccolata, che partirà alle 9:00, seguita dall’accensione del pallone alle 20:45, un evento simbolico che aprirà ufficialmente i festeggiamenti. Il pallone, simbolo del martirio, viene incendiato dalla fiaccola portata dai giovani volontari da Vercelli, dove riposano le spoglie del santo.

Venerdì 1 agosto sarà una giornata dedicata alla devozione, con le Messe alle 6:30, 8:30 e 10:30, seguita dalla Processione delle Barelle alle 16:30, un momento suggestivo che si svolge intorno alla chiesa: le barelle con le offerte dei fedeli (prodotti locali di vario tipo) vengono messe all’incanto, tenuto rigorosamente in dialetto, con il ricavato donato alla Chiesa. Quella della “barelle” è una tradizione che ha le proprie radici in un tempo lontano, quando le offerte del popolo erano portate in panieri o in ceste o addirittura dentro carriole adornate di fiori e nastri, doni che che venivano confezionati e abbelliti da famiglie, gruppi rionali o intere corti, con generi alimentari e prodotti stagionali, che poi venivano messi all’incanto.

La festa termina la serata di venerdì 1 agosto con i bellissimi fuochi d’artificio, attesi alle 23 da tutti i casciaghesi e dalle tantissime persone che arrivano sul pratone di Sant’Eusebio per passare una serata con il naso all’insù in attesa dello spettacolo pirotecnico.

Il 4 agosto, infine, si terrà una Messa alle 21:00 in ricordo di tutti i defunti della Parrocchia, celebrata nella chiesa parrocchiale.

Gastronomia e musica per tutti

A completare il programma ci sarà il banco gastronomico, per pranzare sotto i tendoni e ritrovare vecchi amici con cui fare due chiacchiere in attesa dei fuochi.

Info utili

Per maggiori dettagli sugli eventi e orari, visita il sito web della Comunità Pastorale di Sant’Eusebio: www.comunitasanteusebio.com