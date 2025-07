Il Pd di Samarate parla di “falsità e assurdità” nelle frasi di Portalupi

Dopo la conferenza stampa con cui Luigino Portalupi ha presentato la nuova pubblicazione della Fondazione Riccardo Lombardi, il Pd replica ad alcuni passaggi che riguardano il partito e ad altri che coinvolgono la maggioranza

Ho ricevuto notizia della nascita di una nuova realtà politica, l’ennesima che vede il Sig. Portalupi come animatore, e vedo che nel presentare sugli organi di stampa tale iniziativa il suddetto tenta di dettare l’agenda politica dall’esterno dell’Amministrazione in carica.

Conosciamo la persona come intelligente e preparata, ma conosciamo anche le sue strategie che si ripetono nel tempo, da lunghi anni: egli costantemente è intervenuto nel dibattito pubblico (spesso a titolo esclusivamente personale, senza cioè rappresentare nessuno), ergendosi come unico maestro e studioso delle dinamiche della città, dal quale tutti dovrebbero imparare una progettualità ed una visione che sole permettono di fare delle scelte corrette.

Nel contempo leggo che il suddetto rivolge sorprendenti accuse al partito che rappresento, imputando al sottoscritto e a tutto il Partito Democratico samaratese delle posizioni su alcuni temi che non saprei definire in altro modo che fantasiose.

Premesso che non capisco come sia possibile che il suddetto parli a ragion veduta di pensieri e parole espresse dal sottoscritto e dal Partito Democratico quando è nostro costume discutere di certi argomenti solo all’interno della Maggioranza, ed esplicitare le nostre posizioni solo in Consiglio Comunale o sugli organi di stampa, e premesso che non riconosco al Sig. Portalupi il diritto di coinvolgere il partito che rappresento in discussioni frutto di illazioni o falsità, mio malgrado sono costretto ad intervenire pubblicamente per smentirlo su diverse questioni da lui sollevate.

Parto col dire che l’attuale Maggioranza ha già iniziato un percorso di valutazione nell’ottica di una riorganizzazione delle destinazioni d’uso di una serie di immobili comunali, alla luce delle attuali e future esigenze e dei cambiamenti avvenuti negli ultimi 10/15 anni. Tra l’altro proprio il Consigliere Cenci (candidato sindaco sostenuto dal Sig. Portalupi non più tardi di un anno fa), in collaborazione con alcune persone della Maggioranza tra le quali l’Assessore Zocchi (del PD), stanno raccogliendo numeri ed esigenze per poi effettuare un ragionamento ad ampio raggio: chi legge capirà quindi facilmente quanto sia falso che il PD abbia posto un qualsiasi veto rispetto ad uno studio serio e coraggioso per la razionalizzazione degli immobili comunali, dal quale potranno nascere diverse ipotesi di lavoro.

Un’altra falsità è l’affermazione che il Comune non sia in grado di quantificare le spese per il mantenimento dei vari immobili comunali, scuole comprese: ci sono infatti degli appositi capitoli di bilancio certificati.

Circa poi il ritorno dell’uso della Sala Convegni alla sua funzione originaria, forse il Sig. Portalupi dovrebbe rivolgere la domanda ai membri di altre Amministrazioni, che lui ben conosce e che non sono stati in grado di risolvere prima questo problema: per il PD e per gli altri gruppi di Maggioranza si tratta di un obiettivo prioritario, che dopo un solo anno di amministrazione sarebbe folle pensare di aver già realizzato.

Palestra di Via Borsi: noi ci siamo impegnati fin da subito per il suo completamento, investendo ulteriori risorse oltre a quelle insufficienti stanziate dalla precedente Amministrazione (il costo di costruzione ha purtroppo superato i 4 milioni di Euro); sulla gestione stiamo vagliando alcune ipotesi, e non nego che i costi fissi presumibili (almeno 40 mila Euro all’anno) ci preoccupano, ma anche in questo caso pretendere che sia già pronto un progetto per la gestione di una struttura di questo tipo è solo un attacco strumentale.

Veniamo infine ad una falsità che è anche un’assurdità, quella secondo cui il sottoscritto avrebbe posto un veto ad inserire percorsi di formazione all’affettività e alla sessualità nella scuola dell’obbligo: credo che chi mi conosce possa escludere ad occhi chiusi che io possa aver mai espresso (oltretutto a nome del PD) un parere negativo rispetto ad iniziative condotte da esperti verso le fasce più giovani sul tema dell’affettività e della gestione del rapporto uomo/donna nelle diverse età della vita. Ricordando che il Comune non ha certamente il compito di decidere i programmi scolastici, segnalo che le nostre scuole già propongono nell’offerta formativa corsi di questo tipo, finanziati in parte dalle scuole stesse in modo indipendente (come è giusto che sia) in parte dal Piano Diritto allo Studio (e quindi con un coinvolgimento diretto di questa Amministrazione). L’Assessore Zocchi ha già avuto modo di concordare con i rispettivi istituti comprensivi che tali percorsi vengano riproposti anche per l’anno scolastico 2025/2026.

Ricordo poi che durante lo scorso anno è stata inaugurata nella scuola secondaria di San Macario una panchina rossa contro la violenza sulle donne, e che l’attuale Amministrazione ha voluto organizzare nella stessa sede una serata di approfondimento e confronto sul tema, proprio per coinvolgere e sensibilizzare le giovani generazioni.

Mi permetto poi di dire con fermezza che falso ma anche vergognoso è l’attacco all’Assessore Cariglino: ne lei ne nessuno della Giunta e della Maggioranza ha mai pensato che la risposta ai problemi di manutenzione delle strade sia che “siamo assicurati contro i danni a terzi”; anzi, questa Amministrazione ha fatto notevoli sforzi per riorganizzare la manutenzione d’urgenza e per lanciare un consistente piano di asfaltature, che sta facendo vedere i primi risultati proprio in queste settimane.

Chiudo dicendo che certamente in questo primo anno di amministrazione abbiamo dovuto comprendere che i tempi di realizzazione di certe attività non sono rapidi come tutti desidereremmo, per ragioni strutturali intrinseche (il Comune non è come un’azienda o una famiglia): di certo, però, mai ci faremo dettare l’agenda delle priorità e delle cose da fare o da studiare da una persona che è capace solamente di travisare strumentalmente la realtà, e costruire ragionamenti per denigrare persone e gruppi politici.

Sergio Broglia, Segretario del Partito Democratico di Samarate