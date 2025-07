La constatazione amichevole di incidente diventa digitale

Secondo l’agenzia Ansa, nel 2024 in Italia ci sono stati 1,8 milioni di incidenti stradali, l’80% dei quali si è stato liquidato con il sistema del risarcimento diretto, grazie anche alla modalità della constatazione amichevole.

Da oggi – 1 luglio 2025 – c’è però una grande novità in questo senso: il modulo CAI (Constatazione Amichevole di Incidente, un tempo chiamata CID), diventa operativo anche in modalità digitale. Le compagnie assicuratrici dovranno quindi garantire ai clienti la possibilità di compilare il documento tramite una app o attraverso un sito web.

In caso di sinistro quindi, gli automobilisti potranno compilare la dichiarazione direttamente dal proprio smartphone (oppure da un tablet o da un personal computer), inserendo luogo, data, targa dei veicoli coinvolti, dinamica dell’incidente e fotografie. Per dare validità al modulo, tuttavia, sarà necessaria la firma digitale tramite Spid o Cie. Lo spiega la Aiped, Associazione Italiana Periti Estimatori Danni.

Va però sottolineato che il tradizionale modulo cartaceo – quello presente un po’ in tutti i cruscotti delle automobili italiane – non andrà in pensione: le compagnie sono infatti obbligate a offrire sempre agli assicurati la scelta tra il documento digitale e quello prestampato.