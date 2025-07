La Sagra della Paella e Sangria scalda l’estate a Bodio Lomnago, quattro serate di gusto e musica

La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco, si terrà in piazza Benemerita Arma dei Carabinieri e animerà due fine settimana consecutivi: 23-24 e 30-31 agosto

Torna a Bodio Lomnago uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: la Sagra della Paella e Sangria, giunta quest’anno alla sua 23ª edizione. La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco, si terrà in piazza Benemerita Arma dei Carabinieri e animerà due fine settimana consecutivi: 23-24 e 30-31 agosto.

La sagra offre l’occasione di gustare la tradizionale paella valenciana accompagnata da sangria fresca, in un’atmosfera colorata e festosa. Non mancheranno tavoli e posti a sedere anche al coperto, così da garantire la partecipazione anche in caso di maltempo e senza necessità di prenotazione.

Ogni sera il programma prevede intrattenimento musicale, per vivere la piazza come un luogo di incontro e festa.

La manifestazione è curata dalla Pro Bodio Lomnago, da anni impegnata nella valorizzazione del territorio attraverso eventi che uniscono tradizione e spirito comunitario.