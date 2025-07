Le azzurre di Velasco vincono i campionati del mondo di Volley femminile

La Nazionale italiana di pallavolo femminile del commissario tecnico Julio Velasco ha compiuto ieri sera una impresa storica, conquistando la World League superando in finale il Brasile per 3-1 con il punteggio di 25-22, 18-25, 25-22, 25-22. Per le azzurre è la 29esima vittoria in altrettante gare ufficiali e il terzo titolo conquistato nella VNL dopo quelli del 2024 e del 2022.

La vittoria finale non è mai stata in discussione. L’Italia ha vinto tutte e 15 le partite disputate: le 12 delle varie Pool e le tre delle Finals giocate in Polonia. Un record straordinario che testimonia la qualità del gruppo assemblato da Velasco, tecnico che a novembre 2023 guidava la UYBA Busto Arsizio prima di dedicarsi esclusivamente alla Nazionale.

A trainare la squadra verso questo successo storico sono state capitan Danesi, Egonu, Orro, De Gennaro, Sylla, Andropova, Degradi e Fahr. Decisiva la presenza in campo anche di Cambi, Fersino, Giovannini, Gray, Nervini e Nwakalor.

Un trionfo che ha un sapore particolare per il territorio varesotto, considerando che Julio Velasco ha lasciato la panchina della UYBA, nella quale si era appena insediato, proprio per concentrarsi sulla Nazionale, e nel gruppo che ha conquistato la World League figura anche Jennifer Boldini, palleggiatrice della squadra di Busto Arsizio senza citare la partecipazione alla squadra giovanile dell’Orago per Myriam Sylla.