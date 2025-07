Lombardia-Germania asse strategico per l’economia

Favorire l’accesso delle imprese lombarde al mercato tedesco e, al contempo, attrarre nuovi investimenti dalla Germania in Lombardia. Sono questi gli obiettivi principali del protocollo d’intesa sottoscritto da Regione Lombardia e Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien), firmato a Milano dall’assessore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi (foto sopra), e dalla presidente di AHK Italien, Monica Poggio. Alla cerimonia era presente anche il sottosegretario regionale con delega alle Relazioni Internazionali ed Europee, Raffaele Cattaneo.

RAFFORZARE LA COMPETITIVITÀ LOMBARDA

L’accordo mira a rafforzare la competitività del sistema economico-produttivo lombardo attraverso una strategia di internazionalizzazione strutturata e condivisa. In particolare, l’intesa prevede azioni per promuovere partnership tra imprese lombarde e tedesche, diffondere le opportunità di investimento reciproco e sostenere progetti comuni legati a innovazione e ricerca nelle principali filiere industriali. «Accordi come questo – ha spiegato l’assessore Guidesi – offrono nuove opportunità alle nostre aziende in un mercato chiave come quello tedesco, strettamente legato alla nostra economia. Al tempo stesso, l’intesa apre alla possibilità di attrarre in Lombardia investimenti da parte di imprese tedesche. La Regione è concretamente al fianco di chi, con impegno e qualità, fa crescere la nostra terra».

LA LOMBARDIA È UN PILASTRO DI QUELLE RELAZIONI

La collaborazione punta anche a sviluppare reti e occasioni di networking tra le due realtà produttive, facilitando il dialogo tra istituzioni, imprese e attori economici. Inoltre, sarà valorizzata la diffusione degli strumenti messi in campo da Regione Lombardia a sostegno del sistema imprenditoriale. «La Lombardia – ha dichiarato Monica Poggio – rappresenta un pilastro nei rapporti economici tra Italia e Germania, con circa un terzo del volume totale degli scambi bilaterali. Qui operano numerose aziende tedesche nei settori chiave dell’interscambio: siderurgia, chimica, farmaceutico e automotive. In un momento cruciale come quello attuale, il futuro delle relazioni economiche passa anche, e soprattutto, dalla Lombardia».

RAFFORZARSI PER COMPETERE

Soddisfazione anche da parte del sottosegretario Raffaele Cattaneo, che ha definito l’accordo «un’importante opportunità per rafforzare le relazioni tra Lombardia e Germania, due motori della crescita economica e dello sviluppo tecnologico in Europa, in un contesto globale sempre più competitivo e interconnesso».

Questa intesa segue di poche settimane analoghi accordi siglati da Regione Lombardia con la American Chamber of Commerce in Italy e la Camera di Commercio Ufficiale di Spagna in Italia, a conferma della strategia regionale di rafforzamento delle relazioni economiche internazionali.