Nel Campionato Istruttori di equitazione svetta il varesino Francesco Baruffato

Vittoria varesotta nel Campionato Istruttori di equitazione disputato tra il 18 e il 20 luglio al Centro Equestre Le Siepi di Cervia, un fine settimana all’insegna dello sport di alto livello, con numerosi binomi provenienti da tutta Italia.

A vincere la gara dedicata agli Istruttori di 1° e 2° grado – il piatto forte dell’evento – è stato infatti Francesco Baruffato. Il cavaliere tesserato per il Centro Ippico Spazzacamino di Daverio e istruttore al Centro Ippico la Fontana di Travedona Monate, ha conquistato il primo posto nella competizione più impegnativa dell’evento.

Baruffato ha gareggiato su Fanny e il binomio è stato autore di una prestazione impeccabile, chiudendo tutte e quattro le prove senza alcuna penalità. «È stata una gara estremamente stimolante, e Fanny è stata fantastica in ogni fase», ha dichiarato Baruffato, visibilmente soddisfatto del risultato.

Alle spalle del cavaliere varesino si è piazzato Alessio Ghinassi della Scuderia Il Bobolino in sella a Santal du Halage (una sola penalità nella terza prova); podio completato da Marco Del Nevo, in rappresentanza del C.S. Esercito – Sezione Equitazione con il suo cavallo Unitè.

Il Campionato Istruttori 1° e 2° grado ha messo in luce non solo l’abilità dei cavalieri, ma anche l’importanza di una preparazione tecnica impeccabile e di un legame forte con i propri cavalli. Questo evento ha rappresentato una grande vetrina per gli istruttori e gli appassionati del settore, mostrando l’alto livello di competenza che caratterizza il panorama equestri nazionale.