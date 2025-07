Regione Lombardia, i fondi liberi dell’avanzo 2024 destinati alla ricerca e a progetti sperimentali in campo sanitario

L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Lombardia – composto dal Presidente Federico Romani, dai Vicepresidenti Giacomo Cosentino ed Emilio Del Bono e dai Consiglieri Segretari Alessandra Cappellari e Jacopo Scandella – ha presentato un ordine del giorno alla proposta di delibera amministrativa n. 25 (“Variazione del bilancio di previsione 2025-2027 – Applicazione del risultato di amministrazione 2024”) che prevede un’importante destinazione strategica dei fondi liberi dell’avanzo di amministrazione 2024.

I 541.697,70 euro, frutto delle politiche di contenimento della spesa e dell’efficientamento amministrativo adottati dal Consiglio Regionale, vengono destinati per il finanziamento di progetti sperimentali in ambito sanitario, da individuarsi d’intesa tra l’Ufficio di Presidenza e l’Assessorato regionale competente, previo confronto con la Commissione consiliare.

“La Lombardia vanta un ecosistema sanitario e di ricerca tra i più avanzati a livello nazionale ed europeo – dichiarano i componenti dell’Ufficio di Presidenza –. Con questa proposta vogliamo trasformare un avanzo virtuoso in una leva di sviluppo per la sperimentazione clinica e l’innovazione tecnologica, settori in cui ogni investimento produce risparmi e benefici concreti per il sistema sanitario e per i cittadini”.

Secondo stime recenti, infatti, ogni 1.000 euro investiti in studi clinici si genera un risparmio di oltre 2.200 euro in spesa farmaceutica.

Con questo ordine del giorno, votato all’unanimità dall’Aula, il Consiglio Regionale conferma il proprio impegno a favore di un utilizzo responsabile delle risorse pubbliche, ponendo la salute e l’innovazione al centro delle politiche di bilancio.