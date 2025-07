Regione Lombardia lancia un nuovo bando per la scrittura di film, documentari, animazioni e opere seriali

È ufficialmente aperto il nuovo bando di Regione Lombardia, in collaborazione con la Lombardia Film Commission, per sostenere la scrittura e la fase preparatoria di film, serie, documentari e animazioni ambientati in Lombardia o ispirati al suo ricco patrimonio culturale. Con una dotazione complessiva di 300.000 euro, il bando è rivolto a tutte le produzioni che vogliono raccontare il territorio lombardo attraverso storie originali, con un’attenzione particolare ai luoghi, talenti e collaborazioni locali. Le domande sono aperte fino al 30 settembre 2025.

Il sostegno alle prime fasi del progetto

L’assessore alla Cultura Francesca Caruso ha spiegato che l’obiettivo del bando è proprio quello di intervenire in una fase fondamentale del processo creativo: «È la prima volta che interveniamo su questo passaggio così delicato. Tutto nasce dalla scrittura, dalla visione, dalla capacità di immaginare: è una fase fragile ma decisiva, che merita attenzione e sostegno». La Regione vuole valorizzare la Lombardia non solo come scenografia, ma anche come protagonista di storie che riflettano il patrimonio storico, culturale e paesaggistico del territorio.

I dettagli del bando e i contributi previsti

I contributi previsti dal bando possono arrivare fino a 30.000 euro per film, serie e animazioni, e fino a 15.000 euro per i documentari. I finanziamenti copriranno le spese legate alla scrittura, all’acquisizione dei diritti, alla scelta del cast, alla pre-produzione e alle prime attività promozionali. La Regione Lombardia intende così supportare la fase di pre-produzione e sviluppo dei progetti, che rappresentano il cuore del lavoro creativo.

Le opere finanziate dovranno essere principalmente ambientate in Lombardia, con l’obiettivo di mettere in luce e valorizzare i luoghi e il patrimonio locale, favorendo anche le collaborazioni artistiche e professionali con realtà locali. «La Lombardia vuole essere raccontata» ha sottolineato l’assessore Caruso, ricordando che il 20% del pubblico cinematografico nazionale proviene proprio dalla regione.

Un settore in crescita e un ecosistema vivace

L’assessore ha inoltre ricordato che in Lombardia operano oltre 1.700 imprese nel settore audiovisivo, pari al 18,6% del totale nazionale, e più di 16.000 addetti, il 20% del totale nazionale. Un settore che, oltre a generare economia e occupazione, rappresenta un importante motore per la cultura. «Con questo intervento rafforziamo un percorso di crescita che guarda al futuro e premia il talento» ha concluso Caruso, ribadendo l’importanza di investire in un settore che è sempre più centrale per la regione.

La politica regionale per il cinema

Il nuovo bando si inserisce all’interno delle politiche regionali per il cinema, che nel 2023 hanno già finanziato 19 progetti tra film, serie e documentari. Alcuni di questi progetti sono stati anche selezionati per la Mostra del Cinema di Venezia, testimoniando l’importanza e la qualità delle produzioni lombarde.