Rifiuti speciali, a Uboldo parte la sperimentazione dell’Ecomobile di Amsa

Novità in arrivo a Uboldo sul fronte della raccolta differenziata. Dal prossimo giovedì 11 settembre i cittadini avranno a disposizione un nuovo servizio gratuito per conferire rifiuti particolari. Si tratta dell’Ecomobile di Amsa, un punto di raccolta itinerante che farà tappa in piazza degli Alpini, in corrispondenza della Casetta dell’Acqua, dalle 8 alle 13.

Il servizio sarà attivo ogni secondo giovedì del mese fino a dicembre 2025 e rappresenta una fase sperimentale pensata per agevolare la corretta gestione di rifiuti che non possono essere smaltiti tramite la raccolta ordinaria.

Cosa si può portare all’Ecomobile

Presso l’Ecomobile sarà possibile conferire in sicurezza:

RAEE categoria R4: elettronica di consumo come computer portatili, telefoni, piccoli elettrodomestici (phon, ferri da stiro, tostapane, frullatori, bollitori)

RAEE categoria R5: sorgenti luminose come lampadine e tubi al neon

Oli vegetali e oli minerali

Farmaci scaduti

Pile e batterie esauste

Le date della sperimentazione

Il calendario prevede quattro appuntamenti:

giovedì 11 settembre 2025

giovedì 9 ottobre 2025

giovedì 13 novembre 2025

giovedì 11 dicembre 2025

Se la fase di prova darà esiti positivi, il servizio potrà essere confermato anche per il 2026.

Un servizio per l’ambiente e la comunità

L’iniziativa mira a ridurre l’abbandono dei rifiuti e a favorire il corretto conferimento di materiali che, se smaltiti impropriamente, possono risultare dannosi per l’ambiente. «È un’opportunità importante per i cittadini – spiegano da Amsa – perché permette di gestire in modo sicuro e comodo materiali che altrimenti richiederebbero viaggi in discarica o rischierebbero di finire nei rifiuti indifferenziati».