Siccità, la situazione in Lombardia è sotto controllo: “Laghi e fiumi con livelli soddisfacenti”

La situazione irrigua in Lombardia non desta preoccupazioni per la conclusione della stagione agricola. È quanto emerso dal Tavolo regionale sull’uso della risorsa idrica, riunitosi a Palazzo Lombardia alla presenza degli assessori Massimo Sertori (Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica) e Alessandro Beduschi (Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste).

Piogge decisive per migliorare le riserve

«Le ultime piogge hanno migliorato il quadro rispetto alla fotografia del 17 luglio – ha spiegato Sertori – quando eravamo sotto di circa il 14% rispetto alla media. Oggi i laghi sono a un livello di riempimento soddisfacente e, da qui in avanti, non prevediamo particolari problemi per la conclusione dell’irrigazione».

L’assessore ha ricordato che l’andamento stagionale ha visto un’alternanza di periodi secchi e precipitazioni abbondanti, con temperature sempre oltre la media, ma la situazione complessiva è ritenuta stabile.

Beduschi: «Non come il 2022, ma serve pianificazione»

«Quella di quest’anno non è una stagione paragonabile al 2022, quando affrontammo una grave siccità – ha commentato Beduschi –. Le piogge hanno avuto un impatto positivo, anche se persistono alcune criticità locali».

Beduschi ha poi evidenziato come la gestione della risorsa idrica resti una sfida strategica: «Proprio per questo la Regione ha pubblicato un bando da 7 milioni di euro per aiutare le aziende agricole a rendere più efficienti i sistemi irrigui».

I livelli dei grandi laghi lombardi

Il monitoraggio del Tavolo segnala livelli di riempimento considerati buoni per i principali bacini:

Lago Maggiore: 77%

Lago di Como: 45%

Lago d’Iseo: 89%

Lago d’Idro: 100%

Lago di Garda: 77%

Complessivamente, la risorsa idrica disponibile è oggi quasi tripla rispetto al 2022, quando il deficit era del 66% rispetto alla media.