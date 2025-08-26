A Cantello va in scena la commedia dialettale “A la suocera… dig semper de sì”

La rassegna “Teatro in Corte” porta a Cantello la commedia comica in due atti di Roberto Fera “A la suocera… dig semper de sì”. L’appuntamento è per venerdì 5 settembre alle ore 21 alla Casa Contadina di Via Monastero. Sul palco saliranno Alessandro Campi, Nicoletta Macchi, Teresa Baj Rossi, Massimo Rasi, Matteo Baggio, Giovanna Marino e Giovanni Valli, che interpreteranno i personaggi della vivace vicenda familiare. Scene di Giorgio Gandolfi e luci e suoni di Carlo Casartelli.

Lo spettacolo è a ingresso gratuito e realizzato con il patrocinio del Comune di Cantello.