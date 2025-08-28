A Golasecca la processione di San Rocco: il simulacro torna nella sua chiesetta
Sabato 30 agosto due importanti momenti di preghiera e devozione per le comunità pastorali di Golasecca e Somma Lombardo
Si concluderanno sabato 30 agosto i festeggiamenti in onore di San Rocco, compatrono di Golasecca, con una celebrazione eucaristica e la tradizionale processione.
“Ultimo giorno” per San Rocco
L’appuntamento è per le 18 nella Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, dove sarà celebrata la Santa Messa dedicata al santo. Al termine della funzione, si svolgerà la processione che riporterà il simulacro del Santo nella sua Chiesetta, con la partecipazione dei fedeli e delle realtà parrocchiali.
Inizia la festa per San Coronato a Somma Lombardo
A Somma Lombardo, sempre sabato 30 agosto, nella Chiesa di San Bernardino prenderanno invece il via i festeggiamenti per San Coronato, nell’ambito dell’anno giubilare a lui dedicato. La celebrazione sarà presieduta da don Franco Gallivanone, Vicario Episcopale per la zona pastorale II di Varese. Al termine, nell’anno giubilare, la processione che porterà l’urna del Santo nella Basilica di Sant’Agnese.
