Camera di Commercio ponte tra formazione e tessuto produttivo

Un vero e proprio investimento per il futuro: in vista del ritorno alla piena attività col mese di settembre, Camera di Commercio Varese lancia un ricco calendario di iniziative dedicate allo sviluppo e alla certificazione delle competenze.

«Sempre di più – spiega il presidente, Mauro Vitiello –, questo è un passaggio decisivo per garantire opportunità di sviluppo alle nostre imprese e, più in generale, al sistema economico varesino. Come ponte tra il mondo della formazione e le esigenze del sistema produttivo, l’attenzione verso le giovani generazioni è uno dei capisaldi del programma pluriennale del nostro ente. Un obiettivo che stiamo concretizzando attraverso diverse modalità: sia quelle a favore delle imprese e delle scuole, sia in relazione alle molte ragazze e agli altrettanti ragazzi che, nell’ambito del progetto Varese Gen Z Garden, in questi anni stanno portando il loro contributo di entusiasmo e capacità operativa all’interno dei nostri uffici».

Ed ecco, in rapida sintesi, gli interventi di Camera di Commercio Varese rivolti a studenti, giovani, disoccupati e imprese. Iniziative che hanno lo scopo di creare un ecosistema virtuoso per favorire l’occupabilità e sostenere l’innovazione.

Dalla scuola all’impresa: creatività e competenze

Camera di Commercio Varese conferma per l’anno scolastico 2025-26 la possibilità per gli istituti scolastici di aderire ai percorsi di certificazione di parte terza delle competenze acquisite durante i PCTO (alternanza scuola-lavoro) quale processo che attesta il possesso di determinate capacità e conoscenze. Si tratta di un documento ufficiale che valorizza e riconosce il bagaglio di competenze di un individuo, facilitando il suo inserimento nel mondo del lavoro o la prosecuzione degli studi. Due le certificazioni principali proposte agli istituti scolastici e i loro studenti: “Competenze imprenditive secondo il modello olivettiano” e “Cittadinanza per lo sviluppo sostenibile”.

Questo iter di certificazione ha già permesso a 119 studenti varesini di ottenere un attestato ufficiale per le loro abilità green e digitali. Erano studenti appartenenti a un liceo e a un istituto tecnico, a riprova che il percorso di certificazione sia d’interesse per tutti gli indirizzi di studio.

Per i dirigenti/docenti scolastici interessati ad attivare percorsi di certificazione sul nuovo anno scolastico 2025-2026, è già possibile prenotarsi: scuolalavoro@va.camcom.it

Ulteriori informazioni: https://shorturl.at/WK8YU

Sempre per gli studenti delle scuole superiori, al fine di facilitare lo sviluppo delle competenze ed un successivo proficuo ingresso nel mondo del lavoro, Camera di Commercio di Varese ha promosso la quarta edizione del bando Project Work con cui guida e supporta i partenariati di imprese-studenti-scuole nel realizzare congiuntamente un manufatto o servizio da parte di un gruppo classe.

Tutti gli interessati a conoscere i Project Work ed i loro manufatti, anche con la previsione di essere imprese e/o scuole capofila, possono partecipare all’evento “La Piazza dei Project Work”, in programma il 10 dicembre a Ville Ponti.

Per visualizzare tutti i Project Work: https://shorturl.at/f6KIm

Certificazione e nuove professioni: opportunità per giovani e adulti

Regione Lombardia (DGR n. XI/7721 del 28 dicembre 2022) ha attribuito alle Camere di Commercio lombarde la funzione di nomina del presidente di commissione d’esame per la fase di certificazione in ambito non formale e informale del processo IVC (individuazione e validazione e certificazione delle competenze).

Camera di Commercio Varese, su richiesta degli enti accreditati per i servizi al lavoro, presiede la Commissione di certificazione regionale: la prossima avrà luogo il 15 settembre, quando verranno valutate ai fini certificativi le competenze di 13 giovani Gen Z che hanno concluso il servizio civile in diversi ambiti.

Un’opportunità per giovani e adulti disoccupati (o precari) residenti in Lombardia: dal 15 al 24 settembre, a Varese, partono i corsi gratuiti per installatori e manutentori di colonnine elettriche: il progetto offre formazione pratica e teorica, con concrete opportunità di assunzione grazie alla collaborazione diretta con aziende del settore. Un attestato riconosciuto aprirà le porte a un lavoro stimolante e green nella mobilità sostenibile del territorio.

È ancora possibile manifestare il proprio interesse alla partecipazione, compilando entro il 31 agosto il form disponibile qui: https://shorturl.at/Kjr9R

Ulteriori informazioni: https://shorturl.at/Meyrw

Formazione superiore e lavoro: il valore dell’Apprendistato

Il 6 novembre a Ville Ponti è in programma un seminario dedicato all’Apprendistato di III Livello. In platea, un vasto pubblico di imprese, associazioni datoriali, Fondazioni ITS, università e consulenti del lavoro si riunirà per esplorare i benefici di questa forma contrattuale innovativa. L’Apprendistato di III Livello è un contratto di lavoro che permette alle aziende di assumere giovani studenti mentre completano un percorso di alta formazione, come gli ITS Academy o le Università. Per gli studenti offre formazione pratica retribuita ed un’esperienza professionale riconosciuta, accelerando l’inserimento nel mondo del lavoro. È un’opportunità per sviluppare competenze concrete, spesso finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato.

Iscrizioni e ulteriori informazioni: https://shorturl.at/0fR0d