Da Regione quasi mezzo milione di euro per 30 progetti culturali del Varesotto

La Provincia di Varese è tra le beneficiarie dell’Avviso Unico 2025 di Regione Lombardia, che ha destinato oltre 5 milioni di euro a 310 progetti culturali in tutta la regione. In particolare, il Varesotto ha ottenuto 487.792 euro per 30 progetti culturali che spaziano dalle arti visive alla musica, dal teatro alla valorizzazione del patrimonio locale.

L’iniziativa di Regione Lombardia, sostenuta dall’assessore alla Cultura Francesca Caruso, ha avuto un forte impatto sulle realtà culturali locali, permettendo a enti pubblici, associazioni e realtà del terzo settore di presentare proposte che rispondono alle specifiche esigenze del territorio. «Abbiamo premiato la qualità, la varietà e la capacità di dialogare con le comunità», ha commentato Caruso, evidenziando l’importanza di iniziative che mirano a valorizzare l’identità locale e a coinvolgere direttamente i cittadini.

I progetti finanziati in provincia di Varese coprono una vasta gamma di iniziative culturali e sociali, creando opportunità di partecipazione e di crescita culturale per tutti. L’assessore ha sottolineato come questi fondi siano un segno tangibile dell’impegno regionale a favorire una cultura accessibile, che contribuisca a rafforzare la coesione sociale e la vivibilità delle nostre città.

La provincia di Milano ha ricevuto il contributo maggiore, con oltre 1,3 milioni di euro per 94 progetti, ma anche altre province come Bergamo, Brescia e Monza-Brianza hanno ottenuto importi significativi. La provincia di Varese si conferma tra le realtà più dinamiche nel panorama culturale lombardo, con 30 progetti finanziati, destinati a rinvigorire l’offerta culturale locale.

Con l’Avviso Unico 2025, Regione Lombardia dimostra ancora una volta il proprio impegno nel supportare la cultura e l’inclusione sociale, favorendo progetti che possano rispondere alle sfide contemporanee e coinvolgere un ampio pubblico.