Diventa volontario con SOS Malnate: al via i corsi di formazione a settembre 2025

SOS Malnate apre le porte a nuovi volontari pronti a mettersi al servizio della comunità. L’associazione lancia un appello alla cittadinanza per partecipare ai nuovi corsi di formazione, in partenza a settembre 2025, per diventare soccorritori o accompagnatori di persone disabili.

Le serate di presentazione dei corsi si terranno il 13 e il 16 settembre 2025 alle ore 20:30, presso la sede dell’associazione.

Chi fosse interessato può già procedere con l’iscrizione online sul sito ufficiale.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare direttamente l’associazione:

email: info@sosmalnate.it

Tel. 0332/428555