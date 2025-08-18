Entrate fiscali e contributive in aumento: +33 miliardi nel primo semestre 2025
Più imposte e contributi rispetto al 2024: crescono il gettito Ires e l’Iva, ma pesa il calendario fiscale. Contributi in rialzo dopo la fine degli sgravi
Le casse pubbliche chiudono il primo semestre del 2025 con un saldo positivo. Tra gennaio e giugno le entrate tributarie e contributive sono salite complessivamente di 33,8 miliardi di euro rispetto allo stesso periodo del 2024, pari a un incremento dell’8,4%. Il risultato deriva sia dalle imposte (+21,3 miliardi, +7,8%), sia dai contributi previdenziali (+12,5 miliardi, +9,7%).
IL GETTITO FISCALE
Sul fronte fiscale, il bilancio dello Stato ha registrato 276,6 miliardi di entrate, in crescita del 7,3%. A trainare sono state soprattutto le imposte dirette, cresciute del 10,4%. L’Ires, l’imposta sulle società, ha più che raddoppiato il gettito (+114,5%), mentre l’Irpef si è fermata a un modesto +0,4%: pesa la riduzione delle ritenute da lavoro dipendente dovuta al taglio del cuneo fiscale previsto dalla legge di bilancio 2025. Positivi anche i risultati delle imposte sostitutive su redditi da capitale e fondi pensione, beneficiando della buona performance del risparmio gestito nel 2024. Per quanto riguarda le imposte indirette, l’Iva cresce del 2,6%, mentre segnano il passo le entrate da lotterie e giochi (-2,4%).
In aumento anche i controlli fiscali, che hanno portato 7,8 miliardi nelle casse dello Stato (+8,3%).
LA SPINTA DEGLI ENTI LOCALI
Importante la spinta arrivata dagli enti locali, che hanno incassato 30,7 miliardi (+14,8%), soprattutto grazie all’Irap. Sul versante contributivo, il gettito ha raggiunto 141,6 miliardi. L’Inps cresce del 10,3%, sostenuta dall’andamento positivo del mercato del lavoro e dalla fine, dal gennaio 2025, degli sgravi contributivi che avevano alleggerito i versamenti dei dipendenti nel 2024. Contribuiscono anche i rinnovi contrattuali nel pubblico impiego. Bene i premi Inail (+211 milioni) e gli enti previdenziali privatizzati (+3,6%).
