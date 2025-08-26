Varese News

Gallarate/Malpensa

Incendio notturno sulla statale 336 all’altezza di Lonate Pozzolo: distrutto un camion

Incendio nella notte lungo la superstrada per Malpensa, intervento dei vigili del fuoco tra Busto Arsizio, Somma Lombardo e Inveruno

Incendio Statale 336 - Lonate Pozzolo - vigili del fuoco

Un incendio ha avvolto completamente un camion nella notte tra lunedì 25 e martedì 26 agosto lungo la SS336, all’altezza di Lonate Pozzolo in direzione Malpensa. Le fiamme, sprigionatesi intorno all’una di notte, hanno interessato anche parte della vegetazione circostante a causa dell’intenso irraggiamento di calore.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Busto Arsizio con un’autopompa. In via precauzionale è stata inviata anche una seconda autopompa, appartenente alla squadra di Somma Lombardo, mentre per garantire il rifornimento idrico è stata richiesta l’autobotte da Inveruno.

Presente sul posto anche la Polizia Stradale di Magenta per i rilievi e la gestione della viabilità.

Grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, i danni sono stati circoscritti al solo veicolo coinvolto. Non si sono registrati feriti. Le cause dell’incendio sono al momento al vaglio degli inquirenti. Il traffico è ripreso regolarmente  nonoappena sono terminate le operazioni di spegnimento.

Pubblicato il 26 Agosto 2025
