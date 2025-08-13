Incidenti di ciclisti nel Varesotto nel 2025: la cronaca di un quadro preoccupante
Dai giovanissimi agli anziani, la cronaca racconta un’escalation di episodi. Infrastrutture carenti e traffico intenso al centro delle preoccupazioni
Sono 141 le persone morte in Italia nei primi mesi dell’anno mentre andavano in bici. Il triste primato è della Lombardia con 33 decessi. Purtroppo la provincia di Varese ha un numero anch’essa alto di incidenti. Qui ne riportiamo solo alcuni.
1. Arsago Seprio (3 febbraio) – Via Roma
Un ragazzo di 16 anni è stato investito a circa le 08:30, riportando gravi traumi al volto e al cranio. È stato soccorso in codice rosso e trasportato all’ospedale di Circolo di Varese.
2. Gallarate – Via Forze Armate (27 marzo)
Un altro giovane, questa volta un tredicenne, è stato coinvolto in un incidente a una rotonda considerata pericolosa. È stato fermato in codice giallo e portato in ospedale; l’episodio ha riacceso le discussioni sulla sicurezza stradale nella zona.
3. Gallarate – Centro città (27 maggio)
Un uomo di 44 anni è rimasto seriamente ferito dopo uno scontro con un’auto in pieno centro, vicino a piazza Risorgimento. Soccorso in codice giallo, è stato trasferito all’ospedale cittadino. L’incidente ha provocato notevoli rallentamenti nel traffico mattutino.
4. Cocquio-Trevisago / Gavirate (13 maggio)
Il nome della vittima, Pierluigi Talamona, di 77 anni e residente a Inarzo, ne certifica la tragica gravità: l’uomo, investito lungo la provinciale 1, è deceduto poco dopo i soccorsi, nonostante l’intervento tempestivo dei mezzi di emergenza. L’impatto ha bloccato il traffico nella zona per diverse ore.
5. Varese – Montello (giugno)
Un ciclista di 72 anni è stato investito all’incrocio tra via Montello e via Guercino. Allertato l’elisoccorso, l’uomo, tuttavia, era cosciente e vigile ed è stato trasportato in ospedale con ambulanza. L’associazione FIAB ha sottolineato le carenze infrastrutturali, ricordando che il progetto di mobilità sostenibile è ancora incompleto e la zona non è stata trasformata in “zona 30”, né adeguatamente protetta da marciapiedi .
6. Besozzo – Frazione Cardana (12 luglio)
Un diciassettenne è caduto dalla bici in via Beolchi, a pochi passi dalla chiesa di San Martino. Il giovane è stato soccorso in codice giallo, con l’ausilio dell’elisoccorso, e trasportato in ospedale a Varese.
Il quadro che emerge da questo mosaico di incidenti è preoccupante: la sicurezza dei ciclisti nel Varesotto nel 2025 mostra fragilità diffuse, tra punti neri infrastrutturali e percorsi non protetti. È necessario un approccio integrato che combini progettazione urbana, educazione stradale e responsabilità dell’amministrazione locale per prevenire ulteriori tragedie o feriti gravi.
