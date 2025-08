Nidi Gratis Plus: appello dei sindacati Cgil, Cisl e Uil ai comuni del Varesotto perchè aderiscano alla misura

La Giunta regionale lombarda ha approvato l’avviso per l’adesione dei Comuni alla misura Nidi Gratis Plus 2025/2026, che azzera le rette dei nidi per le famiglie, coprendo la quota eccedente i 272,72 euro mensili rimborsati dall’INPS.

Il contributo è riservato ai bambini 0-3 anni che frequentano nidi pubblici o privati convenzionati con il Comune. La misura, attiva dal 2016 e finanziata con fondi europei, richiede l’adesione dell’amministrazione comunale: senza questo passaggio, le famiglie non possono accedere al beneficio.

CGIL, CISL e UIL invitano i Comuni del Varesotto che non hanno ancora aderito a farlo nella prossima finestra del bando regionale, aperta dal 26 agosto all’11 settembre, per non creare disparità territoriali e sostenere le famiglie nei costi per la prima infanzia.