Riaprono tutti gli uffici postali della provincia di Varese: dal 1° settembre orari regolari

Da lunedì 1° settembre tutti gli uffici postali della provincia di Varese tornano operativi con i consueti orari. Dopo la consueta pausa estiva che ha interessato alcune sedi durante il mese di agosto, Poste Italiane annuncia la riapertura completa e il ritorno alla piena operatività per tutte le attività, incluso il pagamento delle pensioni e le operazioni allo sportello.

Disponibili 75 sedi con prenotazione da remoto

Per agevolare i cittadini e ridurre i tempi di attesa, in particolare nei primi giorni di rientro in città, Poste Italiane ricorda la possibilità di prenotare il proprio turno in 75 sedi della provincia tramite:

il sito www.poste.it

la nuova APP Poste Italiane

il numero telefonico 06 45264526

Il sistema consente di scegliere giorno, orario e tipo di operazione, generando un QRCode da presentare in ufficio tramite il totem “Gestore delle Attese”. In caso di arrivo anticipato o in ritardo, il codice va avvicinato al lettore per essere reinseriti nella coda virtuale.

Anche l’intelligenza artificiale al servizio dei cittadini

Il servizio telefonico di prenotazione è supportato dall’intelligenza artificiale di Poste Italiane: basta una breve descrizione dell’operazione richiesta, seguita dalla scelta del giorno e dell’orario preferito. Il sistema elabora la richiesta e propone le soluzioni più compatibili con le preferenze espresse.

La prenotazione viene poi confermata via SMS e email, e chi utilizza l’APP Poste Italiane può visualizzare direttamente nella homepage dell’app la card dell’appuntamento, con la possibilità di modificarlo in autonomia.

Un servizio per oltre 250mila cittadini

Sono circa 250.000 i residenti della provincia di Varese che possono usufruire del servizio di prenotazione, grazie alla registrazione del numero telefonico sul sito di Poste Italiane o all’associazione del proprio recapito con uno strumento di pagamento dell’azienda.