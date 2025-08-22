Varese News

Rissa in piazza Repubblica, un 34enne in ospedale

L’uomo è stato trasportato in ambulanza all’ospedale ma non è in pericolo di vita

polizia varese

Momenti di tensione nella serata di venerdì 22 agosto, in piazza Repubblica, nel centro di Varese (. Intorno alle 22 si è verificata una rissa che ha visto coinvolto un uomo di 34 anni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura e i soccorritori del Soreu Laghi. L’uomo è stato trasportato in ambulanza all’ospedale in codice giallo, non è pericolo di vita. (foto di repertorio)

Pubblicato il 22 Agosto 2025
