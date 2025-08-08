Varese News

Sei gli istituti scolastici ancora senza dirigente in provincia di Varese

Sono tutti comprensivi del ciclo primario. L'Ufficio scolastico ha convocato i vincitori dell'ultimo concorso perché scelgano una delle 61 sedi disponibili in Lombardia

Sono sei le direzioni scolastiche libere in provincia di Varese. Sono tutti comprensivi: il Bertacchi di Busto Arsizio, il De Amicis di Castronno, il Croce di Ferno, lo Zuretti di Mesenzana, il Militi di Saronno ( libero però fino all’agosto 2028) e il Manzoni di Uboldo. In tutta la Lombardia sono 61 i posti da assegnare.

L’ufficio scolastico della Lombardia ha coinvolto i primi 61 vincitori dell’ultimo concorso per dirigenti scolastici effettuato che sono chiamati a indicare le sedi preferite entro il 17 agosto. Successivamente si passerà alla fase dell’assegnazione in modo da garantire l’avvio regolare dell’anno scolastico il primo settembre.

