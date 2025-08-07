Serata sotto le stelle a Brinzio tra natura, buon cibo e stelle cadenti

Brinzio si prepara a vivere una serata speciale sotto il cielo di San Lorenzo, tra buon cibo, atmosfera conviviale e il fascino delle stelle cadenti. Domenica 10 agosto 2025, il Comune di Brinzio, in collaborazione con Ur Grüpp 1874, invita tutti alla “Serata sotto le stelle”, in programma nella nuova area di sosta all’esterno del Museo della Cultura Rurale Prealpina.

Un’occasione per vivere il borgo in modo suggestivo: dalle 23.00 alle 23.45 sarà spenta l’illuminazione pubblica per permettere a tutti i presenti di godere al meglio del fenomeno delle stelle cadenti, immersi nel buio e nella quiete del Parco Regionale Campo dei Fiori.

Cucina all’aperto e nuove inaugurazioni

L’evento prenderà il via alle ore 19.00 con l’apertura di bar e cucina a cura dell’associazione Ur Grüpp 1874, che propone un menu semplice e conviviale, perfetto per una serata all’aperto:

arrosticini, salamelle, spritz, birra e bibite.

Nell’arco della serata verrà inaugurata ufficialmente la nuova “Area di Sosta – Ragazzi del Baretto”, uno spazio pensato per valorizzare la socialità e l’accoglienza del paese.

Cultura sotto le stelle

In parallelo sarà anche possibile partecipare a visite guidate al Museo della Cultura Rurale Prealpina, organizzate e curate dalla Biblioteca comunale. Un’opportunità per scoprire o riscoprire le tradizioni e la memoria del territorio, anche in orario serale.

Una serata da non perdere

L’ingresso è libero, ma per la cena è gradita la prenotazione al numero 351 8561091.

Il Comune di Brinzio si scusa anticipatamente con i residenti per l’eventuale disagio causato dallo spegnimento temporaneo dell’illuminazione pubblica.

Un’occasione unica per vivere la magia dell’estate in compagnia, tra natura, storia e cielo stellato.