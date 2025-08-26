Varese News

Archivio

Traversata Arona Angera 2025: da quest’anno una nuova gara da 5000 metri

Nell'ultimo weekend di agosto tre le gare sul Lago Maggiore: alla classica "Angera-Arona" (1200m) e alla gara competitiva da 2400m quest'anno si aggiunge anche la "mezzofondo" lungo la costa piemontese, con partenza da Meina e arrivo ad Arona. Più di mille i nuotatori attesi

La traversata Arona – Angera saluta

Sul Lago Maggiore, dove le sponde di Arona e Angera si specchiano tra le Rocche e il vento d’estate, torna la magia della Traversata del Lago Maggiore. Organizzata dalla Pro Loco di Arona, la 32esima edizione promette due giorni di adrenalina e bellezza con una nuova gara e oltre mille nuotatori pronti a disegnare scie colorate tra le acque del Basso Verbano.

LA NOVITÀ: LA 5000M DA MEINA AD ARONA

Sabato 30 agosto sarà infatti il giorno della grande novità 2025: il Mezzofondo da 5000 metri, con partenza alle 16 da Meina (alle 13,30 il ritrovo dei partecipanti) e arrivo nella suggestiva cornice di Piazza del Popolo ad Arona. Un tracciato lungo la costa piemontese, riservato a chi si cimenterà nella combinata con la gara Mezzofondo Sprint da 2400 metri (Arona-Angera-Arona), in programma la domenica 31 agosto alle 10:30 (alle 8:30 il ritrovo dei partecipanti, a questi link il regolamento completo della mezzofondo da 5000m e della mezzofondo sprint 2400 con tutti i dettagli).

LA MEZZOFONDO SPRINT DA 2400 E LA “CLASSICA” ANGERA-ARONA

Proprio la Mazzofondo Sprint da 2400 metri – ribattezzata Trofeo Vittorio Zenithsi conferma la prova più tecnica della manifestazione, con partenza e arrivo ad Arona dopo aver raggiunto la sponda lombarda di Angera.

Sempre domenica 31 agosto, alle 11:30 (ritrovo alle 8:30 in corso Repubblica ad Arona e trasferimento al lido di Angera in battello), spazio alla Traversata Classica di 1200 metri dal carattere non competitivo, con partenza dalla Noce di Angera e arrivo a Piazza del Popolo. Qui il regolamento della traversata classica, con i tutti i dettagli e costi d’iscrizione.

IL CERTIFICATO ECOACTION DI LEGAMBIENTE

L’edizione 2025 conferma anche l’attenzione alla sostenibilità, grazie all’attestazione EcoActions di Legambiente, che valuta l’impatto ambientale dell’evento e promuove buone pratiche di gestione dei rifiuti, riduzione delle emissioni e mobilità sostenibile. Un percorso che, oltre al nuoto, invita a riflettere sul rapporto con il territorio e sul rispetto delle sue risorse.

L’evento, nato nel 1994, mantiene intatto il fascino di un traguardo che non è solo sportivo. Le lunghe bracciate nelle acque del lago si accompagnano allo sguardo verso le due Rocche, quella di Arona (oggi un parco contente i rudere della antica fortezza) e quella di Angera, in una cornice paesaggistica che rende ogni edizione diversa e speciale. Migliaia di cuffie e boe colorate disegnano ogni anno la superficie del lago, tra l’incoraggiamento del pubblico e il calore di una piazza che accoglie ogni arrivo come una piccola impresa.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 26 Agosto 2025
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.