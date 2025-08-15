Tutto pronto per la lunga notte a Laveno

Tutto pronto per la gran serata a Laveno Mombello. A sottolineare l’importanza e il valore dell’evento sono Marino Marella, presidente della Pro Loco, e il consigliere Mario Pensotti, che parlano con entusiasmo del lavoro dei volontari e dell’obiettivo di promuovere Laveno come «principessa, la regina del Lago Maggiore». Un invito a scoprire le meraviglie del territorio, tra castelli, ville storichecome Villa Frua e Villa Fumagalli, e una ricca offerta culturale.

Una lunga tradizione che si rinnova grazie all’impegno instancabile dei volontari: il Ferragosto Lavenese taglia il traguardo della 62ª edizione, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi dell’estate sul Lago Maggiore. Un evento che unisce spettacolo, cultura, gastronomia e musica, con l’obiettivo – dichiarato con orgoglio – di rendere Laveno Mombello “la regina del Lago Maggiore”.

Il gran finale del 15 agosto: fuochi, barche e magia sul lago

La serata clou sarà venerdì 15 agosto, quando il lungolago di Laveno si accenderà di luci e colori. Alle 20.30 è prevista la benedizione delle barche illuminate, in collaborazione con l’Associazione Vele d’Epoca Verbano, un momento suggestivo che anticipa l’attesissimo spettacolo pirotecnico delle 22.30.

I fuochi d’artificio, descritti come «sicurezza unica e regina del Lago Maggiore», dureranno circa 25-30 minuti e, in caso di maltempo, saranno recuperati domenica 17 agosto.

Tutte le sere stand gastronomico e piatti della tradizione

A partire dalle 18.00 di ogni sera, in Piazza Caduti del Lavoro, sarà attivo lo stand gastronomico gestito dai volontari. Un’offerta culinaria curata nei dettagli, con piatti tipici della zona, in un’atmosfera accogliente e conviviale. Lo stand apre ufficialmente alle 19.00 il giorno di Ferragosto.

Il 16 agosto tra jazz, pizzoccheri e auto d’epoca

Sabato 16 agosto sarà la giornata conclusiva della manifestazione. In programma:

un concerto jazz del Fluid Trio, formazione composta da musicisti professionisti del Lago Maggiore, ospitata in una villa suggestiva

una grande pizzoccherata nel centro cittadino, aperta a residenti e turisti, con tavolate condivise

un’esposizione di auto e moto d’epoca

il Cerro Beach Party in spiaggia, organizzato insieme al Consiglio Comunale dei Giovani

un dj set per chiudere la serata in musica

Corse Trenord straordinarie per un Ferragosto sostenibile

Per agevolare l’afflusso del pubblico, Trenord ha previsto quattro corse straordinarie sulla tratta Varese Nord – Laveno Mombello Lago. Due treni partiranno da Varese dopo le ore 20 verso Laveno e due faranno ritorno dopo le 23.30, con fermate intermedie. Gli orari dettagliati sono consultabili sul sito trenord.it e sull’app ufficiale.