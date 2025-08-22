Una ragazza di Varese in corsa per il titolo di Miss Grand Prix 2025
La 17enne Carlotta Ciserani volerà in Abruzzo per la finale nazionale del concorso di bellezza
C’è anche una varesina tra le pretendenti alla fascia di Miss Grand Prix 2025.
Si tratta di Carlotta Ciserani, 17 anni, studentessa, appassionata di pallavolo, con lunghi capelli neri e occhi verdi, che giovedì 28 agosto sfilerà a Giulianova (Teramo) per la presentazione delle finaliste nazionali del concorso.
La finale in piazza a Pescara
Miss Grand Prix, giunto oltre i trent’anni di storia, è considerato uno dei concorsi di bellezza più importanti in Italia. Dal suo palco sono passate ragazze poi approdate al mondo dello spettacolo e della televisione, come Raffaella Fico, Margherita Molinari e Carlotta Maggiorana.
La serata clou sarà a Pescara, in piazza della Rinascita, dove le 25 finaliste nazionali si contenderanno la corona oggi detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice della scorsa edizione.
In scena anche Mister Italia
Insieme alle ragazze di Miss Grand Prix saliranno sul palco anche i finalisti di Mister Italia, concorso parallelo che, insieme a Miss Grand Prix, porta la firma del patron Claudio Marastoni. Due eventi che, nel panorama nazionale, rappresentano una vera e propria vetrina per chi sogna di affacciarsi al mondo dello spettacolo.
I canali social per seguire la finale
L’avventura di Carlotta potrà essere seguita anche online: dirette e aggiornamenti saranno pubblicati sui canali ufficiali Facebook e Instagram del concorso @missgrandprix.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Giuseppe Mantica su Un futuro nella musica per il cardiologo dell’ospedale di Gallarate Giovanni Gaudio in pensione a fine anno
Bustocco-71 su Il pericoloso gioco alla stazione Ferno-Lonate: ragazzini attraversano i binari nel tunnel
PaoloFilterfree su Dall’abbandono alla rinascita: la lunga marcia dell’ex Aermacchi
Felice su Il pericoloso gioco alla stazione Ferno-Lonate: ragazzini attraversano i binari nel tunnel
lenny54 su È arrivato il gran giorno a Monteviasco: dopo sette anni di stop riparte la funivia
Adriana Andriani su Bogno, la Fondazione Sacro Cuore in liquidazione. Bini: "Non c'erano le condizioni economiche per proseguire"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.