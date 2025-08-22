Una ragazza di Varese in corsa per il titolo di Miss Grand Prix 2025

C’è anche una varesina tra le pretendenti alla fascia di Miss Grand Prix 2025.

Si tratta di Carlotta Ciserani, 17 anni, studentessa, appassionata di pallavolo, con lunghi capelli neri e occhi verdi, che giovedì 28 agosto sfilerà a Giulianova (Teramo) per la presentazione delle finaliste nazionali del concorso.

La finale in piazza a Pescara

Miss Grand Prix, giunto oltre i trent’anni di storia, è considerato uno dei concorsi di bellezza più importanti in Italia. Dal suo palco sono passate ragazze poi approdate al mondo dello spettacolo e della televisione, come Raffaella Fico, Margherita Molinari e Carlotta Maggiorana.

La serata clou sarà a Pescara, in piazza della Rinascita, dove le 25 finaliste nazionali si contenderanno la corona oggi detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice della scorsa edizione.

In scena anche Mister Italia

Insieme alle ragazze di Miss Grand Prix saliranno sul palco anche i finalisti di Mister Italia, concorso parallelo che, insieme a Miss Grand Prix, porta la firma del patron Claudio Marastoni. Due eventi che, nel panorama nazionale, rappresentano una vera e propria vetrina per chi sogna di affacciarsi al mondo dello spettacolo.

I canali social per seguire la finale

L’avventura di Carlotta potrà essere seguita anche online: dirette e aggiornamenti saranno pubblicati sui canali ufficiali Facebook e Instagram del concorso @missgrandprix.