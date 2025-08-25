Varesino salva una bambina dal mare agitato a Messina

Un gesto eroico, compiuto in silenzio e senza cercare meriti. Protagonista un notaio di 49 anni residente nel Varesotto, che nel fine settimana ha salvato una bambina di circa 9 anni in difficoltà tra le onde a Rometta, in provincia di Messina.

L’uomo, identificato soltanto con le sue iniziali D.C., si trovava sulla spiaggia sabato intorno alle 19, quando ha notato due bambine fare il bagno vicino agli scogli, in un mare agitato dal maestrale.

«In quel momento stavo leggendo sulla spiaggia dove non c’era quasi nessuno – ha raccontato a MessinaToday – due bambine stavano facendo il bagno e una di loro si stava avvicinando agli scogli, a quel punto mi sono alzato e ho sentito che una diceva alla sua amica che non riusciva più a tornare. Sono entrato in acqua e la corrente aveva trascinato la piccola dietro agli scogli, l’ho raggiunta e lei stava andando più volte giù, l’ho fatto appoggiare a me e abbiamo tentato di tornare indietro ma era impossibile; allora ho deciso di aspettare, tenendola sopra il livello dell’acqua, che le onde si calmassero e l’ho fatta salire sullo scoglio, nel frattempo ho sbattuto più volte ginocchia e altro contro gli scogli. A quel punto sono arrivati altri bagnanti e l’hanno aiutata a scendere dagli scogli».

Il professionista varesino ha riportato soltanto alcune escoriazioni e contusioni, senza necessità di cure mediche. La bambina, invece, è potuta tornare a riva, spaventata ma incolume, insieme all’amichetta. Secondo quanto riferito dal 49enne, le due piccole non erano accompagnate da parenti.

D.C. è già rientrato a Varese, con addosso i segni e i ricordi di un pomeriggio che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia ma che, grazie al suo intervento, si è concluso con un lieto fine.