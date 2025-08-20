“Wellness Dance Flow”: un nuovo corso per il benessere con Varese Corsi

Dal 23 settembre prende il via presso Varese Corsi un percorso innovativo dedicato al movimento consapevole: Wellness Dance Flow. Dodici appuntamenti, ogni martedì dalle 18.00 alle 19.00, per intraprendere un viaggio alla riscoperta del piacere del movimento attraverso un approccio che fonde discipline diverse in un unico fluire armonico.

Il programma intreccia elementi di yoga dinamico, danza del ventre e soft training, offrendo un’esperienza completa che agisce in profondità sul benessere psicofisico. Gli esercizi fluidi e delicati consentono di migliorare flessibilità, postura e percezione corporea, i movimenti sinuosi della danza favoriscono la mobilità articolare e la naturale espressività del corpo.

Le tecniche di respirazione e meditazione tipiche del soft training invece accompagnano i partecipanti verso rilassamento, gestione delle emozioni, riduzione delle tensioni e dello stress. Il tutto in un percorso che stimola anche coordinazione, energia e vitalità.

Il corso è aperto a tutti, senza limiti di età o livello di preparazione: non è necessaria esperienza pregressa.

Un’occasione per dedicarsi al proprio benessere, scoprendo un equilibrio nuovo tra corpo e mente attraverso il movimento.

Per maggiori informazioni e per iscriversi, cliccare qui.