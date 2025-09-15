A Gallarate la mostra “nuova genesi umana” di Roberto Cattoretti in Sala Cajello

Una mostra intensa e visionaria si apre il 28 settembre alla Sala Cajello di Gallarate, dove l’artista Roberto Cattoretti espone una selezione di opere dedicate all’essere umano nella sua essenza, tra paesaggi surreali e suggestioni post-apocalittiche. La personale sarà visitabile fino all’11 ottobre 2025.

L’uomo al centro di un nuovo immaginario

Con questa esposizione, Roberto Cattoretti propone una riflessione profonda e poetica sull’identità umana, liberata da distinzioni e sovrastrutture. Le sue figure nude si stagliano in ambientazioni desertiche, silenziose e rarefatte, come se appartenessero a un tempo altro, in bilico tra la fine e un nuovo inizio. Sono sguardi rivolti al futuro, portatori di un messaggio che va oltre il dolore del presente: speranza, rinascita, bellezza.

«Penso a una nuova genesi umana», afferma l’artista, «capace di superare i bisogni materiali, ripudiare la guerra e riscoprire il rispetto reciproco. Una rinascita che parta dalla cultura e dall’arte, come strumenti di armonia e amore».

Inaugurazione e dettagli

La mostra apre ufficialmente domenica 28 settembre alle ore 10:30, con un evento inaugurale presso la Sala Cajello in Piazza Diaz 5 a Gallarate. Le opere saranno esposte dal 27 settembre all’11 ottobre, offrendo ai visitatori un viaggio emotivo e spirituale in un universo pittorico dove l’umanità si riscopre fragile ma carica di potenziale.

Tra sogno e impegno

Cattoretti attinge al linguaggio del sogno e del simbolo per costruire un’estetica che è al tempo stesso denuncia e speranza. La mostra invita a guardare oltre l’apparenza, a interrogarsi sul nostro futuro e sul ruolo dell’arte come veicolo di trasformazione.