A Lecco le buone pratiche di amministrazione di Alleanza Verdi e Sinistra

A Lecco, sotto le insegne di Alleanza Verdi Sinistra, oltre cento amministratrici e amministratori comunali si danno appuntamento per un confronto sulle esperienze nei territori, scambiare buone pratiche di amministrazione e fare rete. Le conclusioni affidate ad Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni.

Alleanza Verdi e Sinistra promuove la prima conferenza regionale di amministratrici e amministratori: una giornata di confronto tra elette ed eletti da tutta la Lombardia sabato 27 settembre al Politecnico di Lecco dalle ore 9.30 alle 18.00. Si tratta della prima occasione di confronto tra gli amministratori e le amministratrici di Europa Verde, Sinistra Italiana e delle reti civiche che vedono in AVS un possibile punto di riferimento.

A sottolineare il valore politico dell’iniziativa è la presenza durante la giornata di diversi esponenti regionali e nazionali di AVS come Angelo Bonelli, Benedetta Scuderi, Nicola Fratoianni e Onorio Rosati.

Sono stati affrontati e discussi diversi temi che partono dai Comuni ma interessano tutto il paese, in 4 diversi tavoli tematici:

– Prendersi cura delle comunità locali: Welfare, Educazione e Cultura;

– Le città del domani: Mobilità, Energia e Verde Pubblico;

– Spazi pubblici e Abitare: Un laboratorio dell’errore per ripensarli

– Se reprimi è già tardi: sicurezza e coesione sociale

Da Varese partecipano la consigliera comunale Maria Grazia D’Amico (Collettiva – Progetto Concittadino) e Lorenzo Colombo (Responsabile Politiche Abitative di Sinistra Italiana Lombardia).