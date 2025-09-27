A Lecco le buone pratiche di amministrazione di Alleanza Verdi e Sinistra
Da Varese partecipano la consigliera comunale Maria Grazia D’Amico (Collettiva – Progetto Concittadino) e Lorenzo Colombo (Responsabile Politiche Abitative di Sinistra Italiana Lombardia)
A Lecco, sotto le insegne di Alleanza Verdi Sinistra, oltre cento amministratrici e amministratori comunali si danno appuntamento per un confronto sulle esperienze nei territori, scambiare buone pratiche di amministrazione e fare rete. Le conclusioni affidate ad Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni.
Alleanza Verdi e Sinistra promuove la prima conferenza regionale di amministratrici e amministratori: una giornata di confronto tra elette ed eletti da tutta la Lombardia sabato 27 settembre al Politecnico di Lecco dalle ore 9.30 alle 18.00. Si tratta della prima occasione di confronto tra gli amministratori e le amministratrici di Europa Verde, Sinistra Italiana e delle reti civiche che vedono in AVS un possibile punto di riferimento.
A sottolineare il valore politico dell’iniziativa è la presenza durante la giornata di diversi esponenti regionali e nazionali di AVS come Angelo Bonelli, Benedetta Scuderi, Nicola Fratoianni e Onorio Rosati.
Sono stati affrontati e discussi diversi temi che partono dai Comuni ma interessano tutto il paese, in 4 diversi tavoli tematici:
– Prendersi cura delle comunità locali: Welfare, Educazione e Cultura;
– Le città del domani: Mobilità, Energia e Verde Pubblico;
– Spazi pubblici e Abitare: Un laboratorio dell’errore per ripensarli
– Se reprimi è già tardi: sicurezza e coesione sociale
Da Varese partecipano la consigliera comunale Maria Grazia D’Amico (Collettiva – Progetto Concittadino) e Lorenzo Colombo (Responsabile Politiche Abitative di Sinistra Italiana Lombardia).
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
tremaghi su Varese rende omaggio al fotografo Giorgio Casali
Felice su Come sarà lo sciopero dei trasporti di lunedì 22 settembre
ccerfo su Decidere bene nell’era del rumore. Da New York a Varese: che cosa impariamo dalla vita (compressa) dei leader
lucausa744 su Duemila sacchi di rifiuti abbandonati in un anno, il sindaco di Brenta Ballardin: “Con la nuova legge stop all’impunità”
Nabanita Das su Una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Fisica per il Liceo Scientifico
Giorgio Moroni su Stie replica alle critiche per i trasporti degli studenti: "Pronti a valutare i rimborsi ma ci sono carenze e difficoltà"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.