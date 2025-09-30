Asfaltature nel centro di Ranco: senso alternato e divieto di sosta

Lavori nel cuore di Ranco. Da martedì 30 settembre a sabato 4 ottobre, e comunque fino al termine degli interventi, il centro del paese sarà interessato da un cantiere di asfaltatura che comporterà modifiche temporanee alla circolazione.

Il provvedimento è contenuto nell’ordinanza 36 del 23 settembre 2025 e prevede divieto di sosta e senso unico alternato con la presenza di movieri incaricati di gestire il traffico.

Gli interventi riguarderanno alcune vie centrali: piazza Parrocchiale, via Roma fino al civico 4, via Alberto fino al civico 2 e via Deledda dal civico 1 fino all’intersezione con via Gerbietti. Si tratta di un’area frequentata quotidianamente da residenti e pedoni, dove la regolazione della circolazione sarà essenziale per limitare i disagi.