Besozzo piange la scomparsa di Daniela Vanin, storica proprietaria del Bar Dany

La comunità di Besozzo piange la prematura scomparsa di Daniela Vanin, conosciuta da tutti come “la Dany”, storica proprietaria del Bar Dany di Besozzo Superiore. La donna, aveva 51 anni, ed è scomparsa a causa di una grave malattia.

La notizia della sua morte, avvenuta nella serata di sabato, ha sconvolto la cittadinanza, che ha subito espresso il suo affetto e la sua vicinanza alla famiglia. I commercianti dell’associazione “Besozziamo”, in particolare, l’hanno ricordata con parole piene di affetto:

«Oggi la nostra comunità perde non solo una grande commerciante, ma una donna STRAORDINARIA. “La Dany “ è stata un esempio di forza, coraggio e dedizione. Dietro al suo bancone non c’era solo una professionista instancabile, ma un punto di riferimento per tutti: sempre con una parola gentile, un sorriso sincero e una forza che ha ispirato chiunque l’abbia conosciuta. Il suo bar era molto più di un’attività: era un luogo di incontro, di ascolto, di calore umano. Con la sua presenza, Dany ha saputo rendere il quartiere un posto migliore, più unito, più umano. La sua mancanza si farà sentire profondamente, ma il suo esempio continuerà a vivere nei ricordi e nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerla. Ci stringiamo alla famiglia con affetto e riconoscenza. Grazie di tutto, Dany. Ti vogliamo tanto bene ! Non ti dimenticheremo».

La presidente dell’associazione, Francesca Fratello, sottolinea inoltre: «In suo onore stiamo organizzando una raccolta fondi da devolvere ad ANDOS (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno), di cui era vicepresidente».

I funerali di Daniela Vanin si sono svolti oggi, martedì 9 settembre, alle ore 15, nella chiesa di Sant’Alessandro a Besozzo Superiore, dove la comunità si è unita per dare l’ultimo saluto alla sua “Dany”.