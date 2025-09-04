Varese News

Sport

C’è il Milan Futuro sulla strada della Varesina di Coppa Italia

Dopo aver eliminato il Varese, le fenici dovranno affrontare i giovani rossoneri che hanno superato il Gozzano

calcio varesina varese

Il Dipartimento Interregionale ha reso noti gli accoppiamenti dei Trentaduesimi di Coppa Italia, turno che si giocherà in gara secca il prossimo 8 ottobre alle ore 15. Come previsto da regolamento, calci di rigore in caso di parità al termine dei tempi regolamentari. Da questo punto in avanti, il percorso di coppa si svolgerà secondo il tabellone principale.

Dopo aver eliminato il Varese, la Varesina dovrà affrontare il Milan Futuro. Il tabellone, così come pubblicato, vedrà le due squadre impegnate al “Chinetti” di Solbiate Arno.

di
Pubblicato il 04 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.