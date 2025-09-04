C’è il Milan Futuro sulla strada della Varesina di Coppa Italia
Dopo aver eliminato il Varese, le fenici dovranno affrontare i giovani rossoneri che hanno superato il Gozzano
Il Dipartimento Interregionale ha reso noti gli accoppiamenti dei Trentaduesimi di Coppa Italia, turno che si giocherà in gara secca il prossimo 8 ottobre alle ore 15. Come previsto da regolamento, calci di rigore in caso di parità al termine dei tempi regolamentari. Da questo punto in avanti, il percorso di coppa si svolgerà secondo il tabellone principale.
Dopo aver eliminato il Varese, la Varesina dovrà affrontare il Milan Futuro. Il tabellone, così come pubblicato, vedrà le due squadre impegnate al “Chinetti” di Solbiate Arno.
