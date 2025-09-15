Cedimento stradale a Rancio Valcuvia in via Vittorio Veneto: strada chiusa al traffico

Il Comune di Rancio Valcuvia ha disposto nei giorni scorsi la chiusura al traffico veicolare e pedonale di un tratto di via Vittorio Veneto (zona Cantevria) a causa di un cedimento del manto stradale. Lo ha deciso con un’ordinanza urgente il sindaco Simone Eligio Castoldi, dopo il sopralluogo congiunto dell’ufficio tecnico comunale e della Polizia locale (immagine di repertorio).

Il provvedimento è stato adottato per garantire la sicurezza pubblica e rimarrà in vigore fino al completo ripristino della strada: lo stesso sindaco ha fatto sapere che si è trattato di un cedimento palesatosi sotto dorma di un buco nel manto stradale derivato da problemi idrici sui quali il gestore del servizio ha già operato con un’uscita di personale sul posto.

Il tratto interessato comprende infrastrutture legate alle reti fognarie, motivo per cui è stata allertata appunto anche Alfa Srl per verificare eventuali correlazioni con il danno.

La zona è stata interdetta con segnaletica specifica. L’ordinanza è stata trasmessa agli enti competenti, tra cui Prefettura, Vigili del fuoco e Carabinieri.