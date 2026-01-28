Rancio Valcuvia piange Renato Sacilotto, uomo di grande generosità

È mancato all’affetto dei suoi cari Renato Sacilotto, di anni 70, residente a Rancio Valcuvia, deceduto il 26 gennaio 2026. Ne danno il triste annuncio la moglie Anna, la figlia Valentina con Davide e Ginevra, il fratello Walter, i cognati, le nipoti e tutti i parenti.

Renato si trova presso la Casa Funeraria di via Adua a Gemonio. Chi desidera dargli un ultimo saluto potrà farlo mercoledì 28 gennaio alle ore 16.00, sempre presso la Casa Funeraria di Gemonio.

Grande partecipazione sul gruppo Facebook Laveno Mombello e dintorno dove sono arrivati centinaia di commenti e saluti. Riprendiamo integralemente.

C.P. – Ti ricorderemo sempre Renato, resti nei nostri cuori, come quel grande amico e personaggio che ha collaborato a piene mani con il gruppo Caritas “Verbano Pola”, quando per ben 12 volte ai aiutato a portare tonnellate di aiuti a Pola con il tuo camion, senza mai accettare i rimborsi di autostrada e neppure del gasolio. Cosi come quando fermavi la colonna “Caritas”, per donare direttamente ai giovani che incontravano lungo la strada, ancora percorsa dai carri armati, aiuti alimentari e vestiario a chi aveva perso tutto, anche la casa.

Il “Gruppo Verbano Pola” con te aveva un amico sempre pronto a dare una mano. Poi il non semplice trasporto da Luino a Laveno del prefebbricato, che abbiamo rimontato presso il campo sportivo a Laveno e che per anni ha ospitato la protezione civile di quegli anni e i vigili del fuoco volontari, senza tralasciare altri aiuti dati sempre al gruppo prociv di allora. Come dimenticare che per anni hai messo a disposizione il tuo mezzo per la Pro Loco di Laveno Mombello, da usare come palco per le feste in piazza e le sfilate di carnevale.

Alla moglie Anna, alla figlia Valentina con Davide e Ginevra, al fratello Walter, ai cognati, le nipoti e parenti tutti, giungano le nostre più sentite condoglianze, per una cosi grave perdita. Ciao Renato! Che la terra ti sia lieve nel ricordo del bene che hai saputo donare a piene mani!

L’annuncio sulle necrologie del giornale