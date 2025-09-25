Varese News

Animali

Cervo investito a Cantello soccorso dalla Polizia provinciale

Il giovane esemplare è stato coinvolto in un incidente la notte tra mercoledì 24 e giovedì 25 settembre ed è stato trasportato in clinica a Gemonio

Generico 22 Sep 2025

Un giovane cervo è rimasto ferito in un incidente a Cantello lungo la strada che porta a Malnate nella notte tra mercoledì 24 e giovedì 25 settembre.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia provinciale di Varese, che dopo essersi accertati delle condizioni dell’animale, lo hanno trasportato alla clinica veterinaria a Gemonio specializzata nella cura degli animali selvatici.

Sulle strade che attraversano prati e boschi, specialmente di notte, è importante che gli automobilisti prestino particolare attenzione alla guida e che siano consapevoli del rischio che un animale selvatico possa attraversare la strada all’improvviso. In questo articolo si spiega cosa fare e cosa non fare nel caso si rimanga coinvolti in un incidente con un animale selvatico, oppure ci si imbatta in un esemplare ferito o in difficoltà

Pubblicato il 25 Settembre 2025
