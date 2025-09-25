Cervo investito a Cantello soccorso dalla Polizia provinciale
Il giovane esemplare è stato coinvolto in un incidente la notte tra mercoledì 24 e giovedì 25 settembre ed è stato trasportato in clinica a Gemonio
Un giovane cervo è rimasto ferito in un incidente a Cantello lungo la strada che porta a Malnate nella notte tra mercoledì 24 e giovedì 25 settembre.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia provinciale di Varese, che dopo essersi accertati delle condizioni dell’animale, lo hanno trasportato alla clinica veterinaria a Gemonio specializzata nella cura degli animali selvatici.
Sulle strade che attraversano prati e boschi, specialmente di notte, è importante che gli automobilisti prestino particolare attenzione alla guida e che siano consapevoli del rischio che un animale selvatico possa attraversare la strada all’improvviso. In questo articolo si spiega cosa fare e cosa non fare nel caso si rimanga coinvolti in un incidente con un animale selvatico, oppure ci si imbatta in un esemplare ferito o in difficoltà
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
tremaghi su Varese rende omaggio al fotografo Giorgio Casali
Felice su Come sarà lo sciopero dei trasporti di lunedì 22 settembre
ccerfo su Decidere bene nell’era del rumore. Da New York a Varese: che cosa impariamo dalla vita (compressa) dei leader
lucausa744 su Duemila sacchi di rifiuti abbandonati in un anno, il sindaco di Brenta Ballardin: “Con la nuova legge stop all’impunità”
Nabanita Das su Una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Fisica per il Liceo Scientifico
Giorgio Moroni su Stie replica alle critiche per i trasporti degli studenti: "Pronti a valutare i rimborsi ma ci sono carenze e difficoltà"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.