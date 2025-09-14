Cimbro si prepara al Palio: tradizione, giochi e musica per la festa dell’Addolorata
La frazione vergiatese si prepara a quattro giorni di festa tra celebrazioni religiose, giochi di squadra, musica dal vivo e cucina tipica, in occasione del Palio 2025
Dal 19 al 22 settembre il rione di Cimbro, a Vergiate, festeggia la 24ª edizione del Palio Cimbrese, in occasione della festa patronale dell’Addolorata. Quattro giorni di eventi tra tradizione religiosa, giochi di squadra, stand gastronomici e serate musicali, che coinvolgono tutta la comunità.
La manifestazione è organizzata dalla parrocchia di San Martino e dai rioni di Cimbro, con il supporto della Comunità Pastorale di Vergiate, del Comune e della Pro Loco.
Venerdì 19: si parte con la benedizione del Palio
L’inizio ufficiale è previsto per venerdì 19 settembre alle 20.00 con la benedizione del Palio e la sfilata in costume. A seguire, offerta di prodotti tipici da parte dei rioni e apertura dello stand gastronomico. La serata prosegue con la musica dal vivo della V.Art Band.
Sabato 20: giochi e rock cabarettistico
Il programma continua sabato 20 con la Santa Messa alle 17.30, apertura dello stand gastronomico alle 19.00 e, dalle 21.00, inizio dei giochi del Palio. La serata musicale sarà animata dalla band Monkey Scream Cabarock, che unisce musica e spettacolo comico.
Domenica 21: la grande festa del Palio
Domenica 21 settembre sarà la giornata più ricca di appuntamenti:
Ore 10.00: Santa Messa solenne
Ore 11.30: Aperitivo in piazza
Ore 12.00: apertura dello stand gastronomico (attivo fino a sera)
Ore 14.15: arrivo della fiaccolata in Piazza San Martino e lancio dei palloncini
Ore 14.30: corsa della birocia per il paese, con giochi e gonfiabili per i bambini
Ore 20.30: processione dell’Addolorata, sfilata dei rioni, giochi finali e assegnazione del Palio 2025
La chiusura sarà affidata alla musica di DJ Telly & Voice Ricky.
Lunedì 22: la Messa per i defunti
La manifestazione si concluderà lunedì 22 settembre alle ore 20.30 con la tradizionale Messa per i defunti, celebrata all’Oratorio San Giovanni Bosco di Cimbro.
