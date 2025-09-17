Completata la bonifica del cemento, ripristinata la ferrovia per Malpensa

Dalle 8 del mattino di oggi, mercoledì 17 settembre, è stata ripristinata la circolazione a doppio binario sulla linea ferroviaria da e per l’aeroporto di Milano Malpensa.

Per l’intera giornata di martedì la linea era stata limitata (con la soppressione di due treni ogni ora e una complessa gestione del traffico) a seguito del clamoroso incidente che ha visto la galleria invasa dal cemento.

Incidente causato da un errore in un cantiere sull’autostrada A8: durante la trivellazione per la posa di micropali, la perforatrice è “sbucata” nella galleria ferroviaria e ha iniziato a pompare cemento, che ha ricoperto il binario per circa una ventina di metri.

Nel complesso il ripristino della linea ferroviaria – gestita da FerrovieNord – è avvento in tempi relativamente brevi, 36 ore.