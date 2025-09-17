Completata la bonifica del cemento, ripristinata la ferrovia per Malpensa
A 36 ore dall'incidente provocato da un errore in un cantiere sull'autostrada A8, torna operativo il doppio binario da e per l'aeroporto
Dalle 8 del mattino di oggi, mercoledì 17 settembre, è stata ripristinata la circolazione a doppio binario sulla linea ferroviaria da e per l’aeroporto di Milano Malpensa.
Per l’intera giornata di martedì la linea era stata limitata (con la soppressione di due treni ogni ora e una complessa gestione del traffico) a seguito del clamoroso incidente che ha visto la galleria invasa dal cemento.
Incidente causato da un errore in un cantiere sull’autostrada A8: durante la trivellazione per la posa di micropali, la perforatrice è “sbucata” nella galleria ferroviaria e ha iniziato a pompare cemento, che ha ricoperto il binario per circa una ventina di metri.
Nel complesso il ripristino della linea ferroviaria – gestita da FerrovieNord – è avvento in tempi relativamente brevi, 36 ore.
Una colata di cemento sui binari: il cantiere Autostrade “buca” la galleria del Malpensa Express
