Contest e laboratori a scuola con Coinger e la cooperativa Koinè: così si impara a rispettare l’ambiente

Per le scuole elementari e medie della provincia di Varese da quest’anno ci sono nuove proposte gratuite di attività di educazione ambientale, offerte da Coinger e sviluppate da Koinè cooperativa sociale, che da oltre trent’anni si occupa di educazione ambientale.

Il progetto “Facciamo la differenz(iat)a!” si rivolge alle scuole primarie e secondarie di primo grado degli oltre 20 Comuni soci di Coinger e si svolge, tra settembre e giugno, sotto forma di laboratori in aula e uscite presso alcuni Centri raccolta del territorio. I temi della proposta saranno sviluppati per il prossimo triennio scolastico, fino a giugno 2028.

Il progetto propone percorsi diversificati per scuole primarie e secondarie di primo grado, per offrire strumenti divulgativi e formativi dedicati e tarati sulla fascia d’età.

Attraverso laboratori pratici su fast fashion, riciclo, littering, carta, vetro e visite guidate ai centri di raccolta, sarà possibile conoscere e approfondire i temi legati alla raccolta differenziata, all’economia sostenibile e circolare con possibilità di scelta da parte degli istituti tra i vari livelli di attività. E’ previsto inoltre un contest con premi in denaro che verifica l’apprendimento e le proposte originali delle scolaresche in tema di sviluppo sostenibile e educazione al rispetto ambientale, quest’anno da incentrare sul tema della raccolta differenziata “aliena”.

Il progetto prevede la realizzazione di circa 180 laboratori per anno scolastico.

“Con il supporto di agenzie educative qualificate, Coinger Srl considera la collaborazione con gli istituti scolastici dei comuni soci, indispensabile e strategica per la formazione di una consapevolezza individuale nei confronti dell’ambiente, di importanza basilare per creare e consolidare una collettiva conoscenza sul tema del ciclo del rifiuto, dalla produzione al trattamento, allo scopo di ridurne la quantità e migliorarne i livelli di riciclo. Questo obiettivo è prioritario per Coinger” – Giorgio Ginelli, Amministratore unico Coinger Srl

L’accesso al servizio è gratuito per le scuole dei Comuni di Coinger, fino all’esaurimento del monte ore disponibile. Catalogo e dettagli su www.koinecoopsociale.it