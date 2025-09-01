Varese News

Corso di formazione per badanti al Circolo Acli di Gallarate

Parte il 7 settembre il ciclo di incontri, sempre di domenica, per accostarsi alla professione ma che può essere utile anche ad altre persone che hanno a che fare con anziani bisognosi di assistenza

Il Circolo Acli “A. Grandi” di Gallarate propone un ciclo di incontri formativi dedicati all’assistenza di malati e anziani, rivolto in particolare a chi svolge il lavoro di badante.

Il corso, ospitato dalla sede Acli di in via Agnelli 33, si articolerà in quattro appuntamenti, sempre di domenica, dalle ore 14.30 alle 16.30:

Il calendario:
-7 settembre: Igiene
-21 settembre: Alimentazione
-5 ottobre: Farmaci
-26 ottobre: Malattie dell’anziano

Gli incontri saranno condotti da Nicoletta Candusso, volontaria della Croce Rossa Italiana di Busto Arsizio, che metterà a disposizione la propria esperienza per approfondire i principali temi legati alla cura quotidiana e alla gestione dei bisogni degli anziani.

A coloro che parteciperanno a tutti gli incontri verrà rilasciato un attestato di frequenza (valido solo come titolo di partecipazione).

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 375 5473799 o scrivere all’indirizzo email gallarate@aclivarese.it .

L’iniziativa è realizzata con il contributo della Fondazione La Sorgente.

Pubblicato il 01 Settembre 2025
