Domenica a San Pietro la canonizzazione di Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati
Saranno circa mille gli ambrosiani presenti, tra i concelebranti l’Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini
Saranno circa mille gli ambrosiani che domenica 7 settembre, alle 10, parteciperanno in piazza San Pietro alla Messa di canonizzazione di Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati, presieduta da Papa Leone XIV.
Tra i concelebranti l’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, e una trentina di altri presbiteri ambrosiani tra cui: don Giuseppe Como, Vicario episcopale per l’Educazione, la celebrazione della fede e per la Pastorale scolastica; mons. Luca Raimondi, Vicario episcopale della Zona IV – Rho; mons. Ennio Apeciti, responsabile del Servizio diocesano per le Cause dei Santi; don Stefano Guidi, direttore della Fom (Fondazione oratori milanesi) e don Marco Fusi, responsabile del Servizio per i giovani e l’università.
Diversi tra i pellegrini ambrosiani saranno a Roma già da sabato, per partecipare alle 10 all’udienza giubilare del Santo Padre, mentre lunedì 8 settembre una delegazione della Diocesi parteciperà, alle 12, alla Messa di ringraziamento presieduta nella Basilica di San Pietro dal Cardinale Marcello Semeraro, Prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi.
In Diocesi, la canonizzazione del milanese Acutis sarà ricordata in molte comunità durante le Messe della domenica. Inoltre, in questa settimana di “ferialino”, l’oratorio estivo di settembre, che precede la riapertura delle scuole, le attività sono state dedicate alla figura di Carlo.
Dopo la canonizzazione, verranno avviate altre iniziative ispirate a quello che è considerato il “primo santo della generazione dei millennial”: tra queste, la “staffetta di preghiera” con le reliquie di Carlo che percorrerà gli oratori della Diocesi di Milano, un’iniziativa già inaugurata lo scorso anno. In ogni oratorio della Diocesi verrà, inoltre, collocato un pannello commemorativo con l’immagine del giovane ambrosiano e con la preghiera “Come Carlo Acutis” che mons. Delpini ha scritto per i ragazzi e le ragazze degli oratori.
