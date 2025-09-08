Da Fagnano Olona a Roma per la canonizzazione di Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati
Il racconto dell’assessore Simona Michelon: “Due vite vissute con grande pienezza”
È ancora emozionata Simona Michelon, vice sindaco e assessore alla pubblica istruzione di Fagnano Olona per aver partecipato alla cerimonia di canonizzazione di Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis celebratasi domenica a Roma.
Due nuovi santi per il terzo millennio: canonizzati Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati
«Ci siamo mossi per via istituzionale facendo richiesta direttamente alla prefettura del Vaticano perché uno dei nostri oratori, a Fagnano Olona, è dedicato a Pier Giorgio Frassati, da circa 35 anni», spiega l’assessora. «Mi occupo di pubblica istruzione, di ragazzi, e si tratta di figure di primo piano per lo stile di vita legato all’attenzione degli ultimi. Vite vissute con grande pienezza». Esempi a cui fare riferimento secondo l’assessore che era nelle prime file, domenica, ad ascoltare l’omelia del Papa.
«Bellissimo vedere i compagni di scuola di Carlo Acutis, addirittura alcuni con moglie e figli, e coglierne le emozioni. È stato un richiamo a grandi valori. Esempi che possono ispirare».
Un altro elemento che l’assessore Michelon propone come molto importante e suggestivo riguarda il tema dell’insegnamento: «Queste due figure molto diverse e vissute in periodi molto distanti a mio avviso accendono i riflettori sul tema della conoscenza e del sapere visto che in questo momento si parla di molto patti educativi: credo che questo messaggio legato al valore delle famiglie e del territorio sia fondamentale per la crescita dei nostri ragazzi».
